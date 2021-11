“O Paulo foi valente”: Familiares do único sobrevivente do naufrágio na Figueira da Foz elogiam ex-GNR

Na aldeia de Feteira, a notícia do naufrágio do barco em que seguia o militar da GNR na reserva Paulo Veríssimo, de 56 anos, chegou rápido. Os habitantes temeram o pior. Mas o filho da terra foi o único sobrevivente do acidente. “O Paulo sempre foi uma pessoa muito valente e desta vez conseguiu salvar-se em condições muito complicadas e ainda pedir socorro para os amigos”, disse aoFernanda Veríssimo, prima do sobrevivente, que também conhecia Rui Ventura, um dos quatro mortos. O naufrágio terá sido junto à costa, dada a rapidez com que os corpos foram encontrados e a muito curta distância da praia.Saiba mais no Correio da Manhã