O que é que os portugueses têm perguntado ao Google sobre as Legislativas?

Onde votar e em quem votar são as perguntas mais pesquisadas.

As perguntas mais pesquisadas sobre as eleições e votação dos portugueses, entre o início de fevereiro e esta semana, foram onde votar e em quem votar, de acordo com dados do Google Trends divulgados esta sexta-feira.

"Além da televisão, debates, a imprensa e outros suportes, foi também ao Google que os utilizadores recorreram para aceder a mais informação, comparar propostas e encontrar as respostas às suas perguntas ou dúvidas sobre as eleições", refere a tecnológica.

Assim, com o mote "O que os portugueses querem saber sobre as eleições", o Google Trends fez um levantamento nos dias 6 e 7 de março.

As cinco perguntas mais pesquisadas sobre as eleições e votação (de 7 de fevereiro a 6 de março, em comparação com o período de 7 de janeiro a 6 de fevereiro) foram: onde votar, em quem votar, como saber onde votar, como votar antecipadamente e como saber a mesa de voto.

Relativamente à distribuição do interesse da pesquisa em cada partido político (de 29 de fevereiro a 07 de março), o Chega lidera o 'top5', com 23,7%, seguido do Partido Socialista (13,2%), Iniciativa Liberal (12,6%), Livre (9,5%) e Bloco de Esquerda (7,6%).

No que respeita à distribuição do interesse de pesquisa em cada cabeça de lista (de 29 de fevereiro a 7 de março), Mariana Mortágua segue em primeiro com 23,08%, seguida de Pedro Nuno Santos (20,22%), André Ventura (15,82%), Rui Tavares (11,72%) e Luís Montenegro (11,37%).

Sobre o aumento do interesse de pesquisa em partidos (07 de fevereiro a 06 de março, em comparação com o período de 07 de janeiro a 06 de fevereiro de 2024), destaque para o Reagir Incluir Reciclar (1,490%), seguido de Volt Portugal (1,348%), Pessoas - Animais - Natureza (571%), Partido Trabalhista Português (549%) e Alternativa Democrática Nacional (449%).

"No Google Trends é possível inclusivamente ir ao detalhe e ver os temas mais abordados pelos candidatos e o interesse dos utilizadores", refere a tecnológica no comunicado, adiantando que "de entre os temas habitação, educação, impostos, economia e salário mínimo, vê-se que educação e impostos são os mais pesquisados".

As legislativas estão marcadas para o próximo domingo.