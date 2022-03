"O que estão a fazer na nossa terra?": Confronto entre mulher ucraniana e soldados russos fortemente armados

Uma mulher ucraniana confrontou esta quinta-feira soldados russos fortemente armados, exigindo saber o que eles estavam a fazer no país. O incidente ocorreu em Henichesk, cidade no sul da Ucrânia.

"O que é que vocês estão a fazer na nossa terra?", gritou a mulher para dois soldados russos, enquanto um deles tentava acalmá-la, avançou o

A polícia russa deteve quase 1400 pessoas em protestos contra a guerra em toda a Rússia esta quinta-feira, depois de o presidente Vladimir Putin enviar tropas para invadir a Ucrânia.





Ukrainian woman confronts Russian soldiers in Henychesk, Kherson region. Asks them why they came to our land and urges to put sunflower seeds in their pockets [so that flowers would grow when they die on the Ukrainian land] pic.twitter.com/ztTx2qK7kB