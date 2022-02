O que se sabe do terrorista detido pela PJ? É um jovem solitário, consumidor de massacres e vítima de bullying

Aluno da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa foi juntando armas que pretendia usar na ação contra os colegas.

Os poucos dados disponíveis até agora indiciam que o aluno detido pela Polícia Judiciária sob a suspeita de planear um atentado terrorista na Universidade de Lisboa, nesta quinta-feira, era um solitário que deveria estar a preparar o massacre sem a ajuda de terceiros.Natural da Batalha, o estudante de 18 anos vive sozinho na capital e diz-se vítima de bullying por parte dos colegas universitários. Terá sido essa, aliás, a razão da radicalização do estudante cujos movimentos em perfis violentos nas redes sociais e na ‘dark web’ terão sido identificados nos EUA pelo FBI que alertou a Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária.Durante a preparação do ataque, que já duraria há vários meses, o aluno da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa foi juntando armas que pretendia usar na ação contra os colegas: facas, arcos e flechas e até uma botija de gás terão sido apreendidas na posse do rapaz que passaria os dias a ver imagens de atentados violentos, nomeadamente em escolas dos Estados Unidos.Em atualização