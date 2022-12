O regresso da Guerra à Europa foi tema de destaque no ano de 2022

Invasão da Ucrânia uniu o Ocidente contra a Rússia.

Quando as tropas russas atacaram a Ucrânia, pouco passava das 3h30 do dia 24 de fevereiro, existiam no planeta quase 30 guerras ou conflitos ativos.



Da Palestina ao Myanmar, das muitas posições islamitas em África à Síria, do Haiti à Etiópia ou no Iémen, onde nos últimos sete anos mais de 10 mil crianças foram mortas ou mutiladas, segundo a UNICEF. Nada que, aparentemente, preocupasse muito a opinião pública ocidental e a europeia em particular. O mesmo silêncio testemunhou avanços militares que Vladimir Putin foi ensaiando no Donbass desde 2014, o ano em que a Rússia ocupou a Crimeia na sequência da revolução da praça Maidan, em Kiev.

