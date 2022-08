O resgate dramático de uma mulher presa no carro durante as cheias no Arizona, EUA

Condutora estaria acompanhada pelo cão, que as autoridades não conseguiram localizar.

A polícia do Arizona, nos Estados Unidos da América, divulgou um vídeo que mostra o resgate dramático de uma mulher presa no carro durante as cheias que atingiram a cidade de Apache Junction.

A operação de resgate ocorreu na quinta-feira e as imagens registadas pelas câmaras corporais da polícia mostram os agentes a dizer à condutora para se "despachar" e para "agarrar na corda", de forma a conseguirem retirá-la do veículo num momento em que o nível da água continuava a subir.

A mulher alerta as autoridades que o seu cão também está preso dentro do carro e pede-lhes, desesperada, que também o salvem.

Em comunicado, citado pela agência Reuters, o Departamento da Polícia de Apache Junction explica que conseguiu salvar a condutora mas que não conseguiu localizar o cão: "Estamos extremamente tristes, uma vez que conseguimos resgatar a condutora, mas não conseguimos encontrar o seu cão. As últimas informações que tivemos é que a família e amigos continuam à procura do seu adorado animal de estimação".