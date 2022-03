O segredo que Scarlett Johansson quer esconder dos filhos

The Drew Barrymore Show que há um hábito do passado, escondido em segredo, que não quer que os filhos descubram. "Eu costumava fumar quando era mais jovem e tenho vergonha", contou a atriz."Espero, pelo menos, que eles nunca descubram que eu o fiz", acrescentou a protagonista do filme "Viúva Negra".

A atriz, de 37 anos, tem dois filhos, Cosmo e Rose, de sete meses e sete anos, respetivamente.