O Xarope do frade: Ajuda a tratar o cancro, faz descer a diabetes e melhora o desempenho sexual. Veja na CMTV

A manhã acordou fria em Montariol, convento franciscano nos arredores de Braga. De luvas e avental, frei Henrique Perdigão serpenteia por entre os catos aloé, escolhendo as folhas mais suculentas para fazer o xarope."Faz-se aqui uma primeira escolha, deixando no terreno as partes velhas. É bom que sejam grossinhas, embora as grandes propriedades se encontrem na casca", diz o frade, que enche uma cesta de folhas de aloé.

