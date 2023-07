Octogenária assaltada e agredida em casa em Vila Verde

Idosa foi transportada para o Hospital de Braga. A GNR está a investigar a situação.

Um grupo de homens assaltou e agrediu, esta manhã de sábado, uma octogenária, em Vila Verde, Braga. O assalto violento ocorreu na casa da vítima, em Vila Verde, no distrito de Braga.Um grupo de ladrões entrou na habitação da octogenária, na rua professor Abel Madeira, no lugar de Lage, ao início da manhã. Os assaltantes surpreenderam e atacaram a mulher, empurrando-a contra uma rede de arame farpado. A vítima sofreu ferimentos ligeiros nos braços e nas pernas, assim como no rosto.De seguida, o grupo entrou na casa, conseguiu localizar o ouro e o dinheiro que a mulher tinha guardado. Os ladrões colocaram-se em fuga e nunca mais foram vistos.A GNR de Vila Verde e o núcleo de investigação criminal foram acionados.A autoridade investiga os paradeiro dos suspeitos.A vítima foi levada para o hospital de Braga pelos bombeiros de Vila Verde.