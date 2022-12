Oito adolescentes acusadas de matar homem à facada no Canadá

Jovens raparigas têm entre 13 e 16 anos e a polícia acredita que se conheceram através das redes sociais.

Oito raparigas adolescentes estão acusadas de homicídio por terem esfaqueado um homem, de 59 anos, em Toronto, no Canadá. O crime ocorreu pouco depois da meia-noite, hora local, do passado domingo.Depois de receberem o alerta, a polícia de Toronto descolocou-se até ao local do crime, onde encontrou a vítima, gravemente ferida. O homem foi então transportado para o hospital mais próximo mas acabou por morrer. De acordo com o NBC News, durante a investigação a polícia descobriu que o homem teria sido esfaqueado por um grupo de adolescentes.Oito jovens, três de 13 anos, três de 14 e duas com 16, acabaram por ser detidas nas proximidades e fonte da polícia revelou que as adolescentes tinham estado envolvidas numa discussão momentos antes do ataque ao homem.A mesma fonte descreveu o momento como uma "enxameação", ou seja quando um grupo de pessoas escolhe um alvo para vitimar. O detetive referiu ainda que o grupo de adolescentes se tinha conhecido através das redes sociais. "Não sabemos o como nem o porquê de se encontrarem naquela noite. Nem sabemos o porquê do destino ser o centro da cidade de Toronto", referiu, acrescentando ainda que se desconhece há quanto tempo as adolescentes se conhecem.