Oito casos de Covid-19 forçam isolamento a 227 alunos e 14 docentes em escola no Funchal

Há 227 alunos e 14 docentes em isolamento após um surto de Covid-19 numa escola de Nazaré, no Funchal. Há sete alunos e um professor infetados.A escola está temporariamente encerrada até 5 de novembro. Apenas a parte pré-escolar do estabelecimento vai continuar a funcionar, por ser num edifício à parte.O edifício está agora a ser desinfetado. Também os alunos do primeiro ciclo, professores e funcionários serão testados a 30 de outubro.apurou que o primeiro caso foi detetado numa professora de natação, que testou positivo à Covid-19.