Oito feridos em choque de autocarro contra casa no Montijo

Vítimas estão a ser assistidas no local e conduzidos ao Hospital do Barreiro.

Oito pessoas ficaram este domingo feridas em sequência do embate entre um autocarro da empresa TST e uma casa, no Montijo.

O acidente ocorreu pelas 17h17, na rua Conde Passo Vieira.

Para o local foram mobilizados 12 veículos e 24 operacionais, dos bombeiros e PSP do Montijo. Está ainda no local a Viatura Médica do Hospital do Barreiro.

Os feridos, entre os quais uma criança, foram assistidos no local. Seis foram transportados para o hospital do Barreiro e os outros dois para o Hospital Garcia da Orta, em Almada.

O autocarro da empresa TST "despistou-se e colidiu com uma habitação devoluta, numa rua na zona velha do Montijo", acrescentou o CDOS em declarações à Lusa.



A rua onde aconteceu o sinistro é de sentido único, pelo que o trânsito "está cortado", até que o veículo pesado de passageiros possa ser retirado do local, segundo a mesma fonte.