Oito golos para os 'oitavos': Sporting goleia e segue em frente

Leões venceram o Dumiense.

O Sporting goleou este domingo em casa o Dumiense, do quarto escalão do futebol português, por 8-0, com um 'hat-trick' de Paulinho, aos 28, 58 e 71 minutos, e qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Os outros tentos foram apontados por Luís Neto (oito minutos), Trincão (46), Coates (53), em dia de 342.º jogo pelo clube, igualando o máximo de um estrangeiro, do brasileiro Anderson Polga, Nuno Santos (75, de penálti) e Gyökeres (83).

A formação 'leonina' segue no terceiro lugar do ranking de troféus na Taça de Portugal, com 17, o último arrebatado em 2018/19, após uma final com o FC Porto decidida no desempate por grandes penalidades (5-4, após 2-2 nos 120 minutos).