Oito mortos confirmados após bombardeamento a centro comercial em Kiev

O centro comercial de Retroville em Podil, Kiev, foi bombardeado na noite de domingo pelas forças russas. Pelo menos oito pessoas morreram no ataque, avança o enviado especial do Correio da Manhã à Ucrânia.

O agravar da situação na capital ucraniana levou o autarca da cidade a anunciar um novo recolher obrigatório de 35 horas, que entra em vigor às 20 horas desta segunda-feira e prolonga-se até às 7 horas de quarta-feira.

As forças russas permanecem a mais de 25 quilómetros do centro de Kiev, segundo os serviços secretos militares britânicos.Ao início da manhã desta segunda-feira, 26.º dia de guerra, as autoridades ucranianas anunciaram uma fuga de amoníaco na central química em Novoselytsya, no norte da Ucrânia. Dmytro Zhyvytsky, governador da região de Sumy, aconselhou a população a procurar "abrigos, caves e pisos baixos" para evitarem a exposição.A crise humanitária está a aumentar em Mariupol, onde os bens essenciais escasseiam. A Ucrânia rejeita entregar a cidade aos russos.A ONU avança que já foram retirados da Ucrânia 10 milhões de pessoas, incluindo quase 3,4 milhões de pessoas que fugiram do país.