Oito mortos em colisão de aeronave com edifício em Milão

Uma aeronave com oito pessoas a bordo despenhou-se este domingo contra um prédio em Milão, Itália.O alerta foi dado pelas 13h00 (hora local).

Segundo o jornal Corriere dela Sera, o avião tinha acabado de descolar do aeródromo de Linate e tinha como destino Olbia, na Sardenha. A aeronave, um Pilatus PC 12 monopropulsor, embateu contra um edifício vazio, tendo-se incendiado de seguida.Os passageiros e o piloto perderam a vida. Há também uma criança entre as vítimas.Para o local foram acionadas as equipas de bombeiros e polícia. O prédio em causa, localizado perto da estação de metro de San Donato, é utilizado para estacionamento de autocarros.