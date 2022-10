"Olá, mãe" ou "Olá, pai": PJ detém autor das burlas do MB Way e WhatsApp

Suspeito é estrangeiro e tem 25 anos.

A Polícia Judiciária de Leiria deteve, esta quarta-feira, o autor das burlas "Olá Mãe" e "Olá Pai" no WhatSaPP.Em comunicado, as autoridades afirmam que identificaram o suspeito através da "utilização de uma conta bancária, na qual estavam a ser depositados valores oriundos de burlas, através de mensagens de whatsapp".A PJ explica que o suspeito, de 25 anos, tem nacionalidade estrangeira e que ainda não foi possível apurar o número determinado de burlas, mas que já foram regsitadas muitas denúncias.As autoridades alertam ainda "os cidadãos para, em momento algum, satisfazerem pedidos via whatsapp ou outras plataformas de comunicação similares, sem confirmação prévia dos familiares, em nome de quem são feitas as solicitações, de transferências de dinheiro".A burla era feita pelo Whatsapp e os burlões faziam-se passar por filhos, que, em alguns casos, perderam os respetivos telemóveis e, através de um outro contacto, enviavam mensagem aos pais e pediam para estes enviarem dinheiro via Mb Way."Olá Mãe. Perdi o telefone e estou a usar temporariamente este número" ou "Olá Pai. Este é o meu novo número. O outro fica só para o trabalho, ok?". Estes são dois exemplos de mensagens enviadas pelos burlões para começar o contacto com as vítimas. Estas mensagens, enviadas através da aplicação de mensagens, Whatsapp, pretendiam que a vítima acreditasse que estava verdadeiramente a falar com o filho e, caso isto se concretizasse, o burlão solicitava à vítima o envio um determinado montante pelo MB Way.As vítimas que aceitaram enviar o dinheiro, ficaram sem o mesmo, uma vez que este golpe se assume como a mais recente tentativa de fraude a ocorrer. Tanto a PSP como a GNR manifestaram-se sobre este fenómeno, alertando sobre o mesmo e aconselhando os cidadão a confirmarem a veracidade do contacto, através de uma chamada telefónica, por exemplo, antes de procederem ao envio do dinheiro.