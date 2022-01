Ómicron é o vírus de propagação mais rápida da História, indica especialista

Em apenas um mês a nova variante do vírus da Covid-19 já é dominante na maior parte dos países em todo o mundo.

O especialista em doenças infeciosas do Massachussetts General Hospital, nos Estados Unidos da América, Roby Bhattacharyya revelou que a variante da Covid-19 descoberta na África do Sul, a Ómicron, é o vírus conhecido de propagação mais rápida da História.

Segundo o El País, o especialista explicou que uma pessoa com Sarampo, um dos vírus mais contagiosos do mundo, infeta, em média, 15 pessoas não vacinadas, enquanto que a Ómicron infeta seis. No entanto, segundo Bhattacharyya, uma pessoa com Sarampo demora 12 dias a infetar outra enquanto que a Ómicron demora apenas quatro ou cinco. Ou seja, "um caso de sarampo daria origem a 15 casos em 12 dias, ao passo que, um caso de Ómicron originaria outros seis casos em quatro dias, 36 casos em oito dias e 216 em 12 dias ", resume o especialista.

"Nas condições atuais [com uma população vacinada contra o coronavírus], um modelo simples de crescimento exponencial mostraria 14 milhões de pessoas infetadas em 60 dias a partir de um único caso de Ómicron, em comparação com 760 mil com sarampo numa população sem defesas específicas", alerta Bhattacharyya.