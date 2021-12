ONG alerta para vulnerabilidade das meninas em Moçambique deslocadas a casamentos prematuros

País está entre os 10 com maior índice de casamentos prematuros do mundo.

A organização não-governamental Plan International alertou esta sexta-feira que o conflito armado no norte de Moçambique aumentou a vulnerabilidade das crianças às uniões prematuras, num momento em que o país está entre os 10 com maior índice de casamentos prematuros do mundo.

"Estamos a constatar que há um risco muito elevado de uniões e gravidezes prematuras entre as meninas que estão nos centros de acolhimento", disse à Lusa Nina Yang, especialista do género na organização não-governamental Plan.

As constatações resultam de uma avaliação rápida feita neste ano pela organização em centros de acolhimento das províncias de Nampula e Cabo Delgado, que acolhem deslocados que fogem à violência armada no norte de Moçambique.