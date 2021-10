Onze trabalhadores intoxicados em empresa de produção de fruta em Óbidos

Em causa está uma mistura inadvertida de dois produtos - ácido sulfúrico e dióxido de cloro.

Onze trabalhadores ficaram intoxicados esta sexta-feira numa empresa de produção e comercialização de frutas em Óbidos.Seis trabalhadores foram transportados ao hospital das Caldas da Rainha pela própria empresa. 5 funcionários foram assistidos no local e tranportados aquela unidade hospitalar pelos bombeiros de Óbidos, do Bombarral e do Cadaval.Em causa está uma mistura inadvertida de dois produtos - ácido sulfúrico e dióxido de cloro - que provocou irritação ocular e nas vias respiratórias.O alerta foi dado pelas 10h07. A empresa foi evacuada e foi realizada a devida ventilação do espaço de forma a que os trabalhadores possam voltar à laboração na parte da tarde.