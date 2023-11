Operação Vórtex: Miguel Reis e Joaquim Pinto Moreira vão a julgamento

Factos ocorreram entre 2020 e finais do ano passado.

O ex-presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, vai permanecer em prisão domiciliária, no âmbito da Operação Vórtex. O Juízo de Instrução Criminal do Porto "pronunciou para julgamento todos os arguidos pelos factos e crimes de que vinham acusados", revelou esta sexta-feira a Procuradoria-Geral Distrital do Porto. Desta forma, o antigo autarca Joaquim Pinto Moreira também será julgado.

O despacho desta sexta-feira indefere as nulidades e outras questões suscitadas pelos quatro arguidos requerentes da instrução e considera existir nos autos "prova suficiente dos factos e crimes imputados", confirmando assim, "na globalidade, a acusação do Ministério Público".

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto recorda que o Ministério Público no DIAP Regional do Porto, que investiga crimes económico-financeiros, acusou oito pessoas singulares e cinco sociedades pela prática de crimes de corrupção ativa e passiva, tráfico de influências, prevaricação e violação de regras urbanísticas.



Considerava suficientemente indiciado que os arguidos presidentes de câmara, cada um no seu consulado – um de 2009 a outubro de 2021, outro a partir daí e até janeiro de 2023 –, "concordaram em atuar de acordo com os interesses de promotores imobiliários (os arguidos empresários e arquiteto), permitindo decisões céleres e favoráveis nos processos urbanísticos que submetessem à câmara municipal, mediante o recebimento de contrapartidas em dinheiro, a tomar lugar, designadamente, aquando da venda dos imóveis (onde se desenvolveria o projeto) a terceiros, já com o projeto de arquitetura aprovado, contrapartidas estas cuja ocorrência e entrega estão também indiciadas nos autos". Factos que ocorreram entre 2020 e finais do ano passado. Os arguidos, no seu conjunto, terão alcançado vantagens de 3,6 milhões de euros.

A Procuradoria indica ainda que, com a decisão desta sexta-feira, "mantiveram-se as medidas de coação aplicadas aos arguidos, nomeadamente a medida de coação de Obrigação de Permanência na Habitação com vigilância eletrónica a que um dos arguidos está sujeito", referindo-se a Miguel Reis.