Operações para resgatar duas pessoas nas praias de Paço de Arcos e Oeiras suspensas

Bombeiros de Paço de Arcos e Instituto de Socorros a Naúfragos acionados para o local.

Foram suspensas as operações que estavam em curso para resgatar duas pessoas que tiveram dificuldades em sair do mar, esta sexta-feira, nas praias de Paço de Arcos e de Oeiras.O alerta foi dado às 20h03.De acordo com o Comandante dos Bombeiros de Paço de Arcos, poderá tratar-se de um falso alarme.No local estão 16 operacionais dos Bombeiros de Paço de Arcos e do Instituto de Socorros a Náufragos (ISN), apoiados por seis viaturas.