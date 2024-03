"Oppenheimer" conquista sete Óscares. Veja a lista completa de vencedores

Cerimónia decorreu no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos EUA.

A cerimónia dos Óscares decorreu este domingo no Dolby Theatre, em Los Angeles, nos EUA. Na corrida à estatueta dourada liderou o filme "Oppenheimer" com 13 nomeações, seguido de "Pobres Criaturas" com 11, "Assassinos da Lua das Flores" com 10 e "Barbie" com 8 nomeações.

O comediante Jimmy Kimmel esteve pela quarta vez à frente do espetáculo como apresentador.





Da'Vine Joy Randolph por "Os Excluídos".



Chris Hemsworth e Anya Taylor-Joy apresentaram as categorias de animação. O segundo galardão da noite, Melhor Curta-Metragem de Animação, foi para "War Is Over". "The Boy and the Heron" ("O rapaz e a garça") ganhou a Melhor Longa-Metragem de Animação.



Na secção de Melhor Argumento Original ganhou um filme de produção francesa: "Anatomy of a Fall" ("Anatomia de Uma Queda").

O Óscar defoi o primeiro a ser revelado e a grande vencedora foi

"Oppenheimer" perdeu uma das nomeações para American Fiction no Melhor Argumento Adaptado.



O primeiro momento musical da cerimónia foi composto por Billie Eilish e o irmão Finneas com "What Was I Made For", uma das músicas nomeadas para Melhor Canção Original de "Barbie".



Os Óscares de Melhor Cabelo e Maquilhagem, Design de Produção e Melhor Figurino foi atribuído a "Poor Things" (Pobres Criaturas), que começa a ser o vencedor que mais se destaca até ao momento.



No segundo momento musical da cerimónia ouviu-se "A Song For My People" uma das canções nomeadas para Melhor Canção Original de "Assassinos da Lua das Flores".



The Rock e Bad Bunny apresentaram o prémio de Melhor Filme Internacional. O Óscar foi para "The Zone of Interest" ("A zona de interesse").



Robert Downey Jr. venceu o Óscar de Melhor Ator Secundário por "Oppenheimer".



O vencedor do prémio de Melhores Efeitos Visuais foi para Godzilla Minus One.



Oppenheimer venceu um segundo prémio com a categoria de Melhor Edição de Filme.



O filme "20 days in Mariupol", do jornalista ucraniano Mstyslav Chernov, sobre o cerco à cidade ucraniana durante a invasão militar russa, venceu esta noite o Óscar de Melhor Documentário, da Academia de Cinema de Hollywood.

O Óscar de Melhor Curta-Metragem Documental foi para "The Last Repair Shop", que venceu sobre "The ABCs of Book Banning", "The Barber of Little Rock", "Island In Between" e "Nai Nai & Wài Pó".

Wes Anderson, o realizador de "Asteroid City" e "Grand Budapeste Hotel", conquistou o primeiro Óscar da sua carreira com a curta-metragem de ficção "A Incrível História de Henry Sugar".

"The Zone of Interest", vencedor do Óscar de Melhor Filme Internacional, obteve o seu segundo óscar com o Melhor Som.

O filme, inspirado no romance homónimo do escritor britânico Martin Amis, tem no som o seu elemento mais dramático, ao tornar evidente toda a ação do campo de extermínio nazi, por oposição à banalidade da vida quotidiana da família de Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz durante a II Guerra Mundial, que domina a imagem.

"Oppenheimer" obteve o seu terceiro Óscar pela Melhor Fotografia, batendo filmes como "Assassinos da lua das flores", "Maestro" e "Pobres criaturas", e o quarto, de Melhor Banda Sonora Original, para o compositor Ludwig Göransson, passando à frente de "Pobres Criaturas", que conta com um fado de Carminho, "American Fiction", "Indiana Jones e o marcador do destino" e "Assassinos da lua das flores".

Billie Eilish e o seu irmão Finneas O'Connell conquistaram o segundo Óscar da sua carreira com a canção "What was I made for?", escrita para "Barbie", o que deu ao filme de Greta Gerwig o seu primeiro Óscar.

Christopher Nolan venceu o Óscar de Melhor Realização, da Academia de Cinema de Hollywood, pelo filme "Oppenheimer", o que elevou a seis o número de 'estatuetas' já conquistadas por esta produção.

O anúncio da vitória na categoria de realização aconteceu imediatamente após o Óscar de Melhor Ator ter sido entregue a Cillian Murphy, pelo seu desempenho no filme de Nolan.



A atriz Emma Stone ficou com o Óscar de Melhor Atriz, pelo desempenho em "Pobres criaturas". As outras candidatas eram Annette Bening, em "Nyad", Lily Gladstone, em "Assassinos da lua das flores", Sandra Hüller, em "Anatomia de uma queda", e Carey Mulligan, em "Maestro".



Jennifer Lame foi esta madrugada a primeira mulher a vencer o Óscar de Melhor Montagem numa década, pelo seu trabalho no filme "Oppenheimer".



"Oppenheimer" conquistou ainda o Óscar de Melhor Filme, somando um total de sete estatuetas na 96.ª edição dos prémios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos. Estava nomeado para 13 indicações aos Óscares, incluindo Melhor Filme e Melhor Realização.