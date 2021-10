Orçamento do Estado: Partidos criticam que não satisfaz as necessidades dos portugueses

A Assembleia da República vota, esta quarta-feira, a proposto do Orçamento do Estado para 2022.

O cenário mais provável é do chumbo da proposta, caso se concretizem os sentidos de votos já anunciados pelos partidos. O BE, o PCP, o PSD, CDS, IL e Chega anunciaram a intenção de votar contra. O PS irá votar a favor, o PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues vão abster-se.

Caso estas declarações de voto se concretizem, a proposta orçamental será chumbada com 108 deputados a favor, 115 contra e 5 abstenções, se todos os 230 parlamentares estiverem presentes.Siga ao minuto no Correio da Manhã