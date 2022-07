Organização do Mundial2022 assegura que obras acabam "bem antes do torneio"

"Queremos assegurar condições ótimas para um futebol excelente quando começar o Mundial", disse o Presidente do comité organizador.

O presidente do Comité Organizador do Mundial2022 de futebol, no Qatar, Nasser Al-Khater, garantiu esta segunda-feira que as obras ainda em curso vão estar acabadas "bem antes do torneio", marcado para entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

"Os trabalhos vão ser concluídos. Vamos terminar os retoques finais bem antes do torneio. Queremos assegurar condições ótimas para um futebol excelente quando começar o Mundial", disse, num seminário com representantes das 32 seleções apuradas para a fase final da prova.

A 140 dias do início do torneio naquele emirado do Golfo Pérsico são ainda visíveis diversos estaleiros de obras nas ruas de Doha.

Os representantes das federações receberam informação sobre logística, procedimentos alfandegários, acreditações, transportes, saúde, segurança, normas para a comunicação social, marketing, condições de treino e jogo, arbitragem, entre outras.

As várias comitivas podem ainda visitar e acompanhar a preparação dos estádios e inspecionar novamente os hotéis e recintos de treino.

Na primeira fase do Qatar2022, Portugal está incluído no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento.