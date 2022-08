Organização Save The Children diz que pelo menos 16% das crianças mortas na Ucrânia tinham menos de 5 anos

Relatório lembrou que entre 24 de fevereiro e 10 de agosto, pelo menos 942 crianças sofreram o impacto da guerra.

Pelo menos 16% das crianças mortas na Ucrânia desde a invasão russa, em fevereiro passado, tinham menos de 05 anos, denunciou, este domingo, a organização Save The Children.

O relatório lembrou que entre 24 de fevereiro e 10 de agosto, "pelo menos" 942 crianças sofreram o impacto da guerra, com 356 mortos e 586 feridos nesta faixa etária, de acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Dos mortos, 16,5% tinham menos de 5 anos, enquanto do número total de feridos, 13% eram menores de 05 anos.