Organizada última homenagem a jovem portuguesa que morreu na Polónia

Portuguesa de 20 anos, estudante de Erasmus, perdeu o equilíbrio.

Núcleo de estudantes de Economia da Universidade da Beira Interior está a organizar, através das redes sociais, uma homenagem a Maria João, a estudante de Erasmus de 20 anos que morreu ao tentar escalar um prédio em Varsóvia pelas varandas.

Maria João Neto, de 23 anos, estava numa noite de diversão com outros amigos universitários, em Varsóvia, Polónia. A jovem de Paços de Ferreira era estudante de Economia na Universidade da Beira Interior, na Covilhã, e pertencia ao programa de intercâmbio Erasmus.



Na noite da morte, terá tentado ir a uma festa no dormitório da faculdade de Desporto de Varsóvia, mas teve a entrada barrada por não ser ali residente. Acabou a escalar o prédio pelas varandas. Terá perdido o equilíbrio e ficou com a cabeça entalada entre as barras do balaústre.

Na publicação é pedido a quem queira estar presente que venha trajado ou com uma peça de roupa preta. A homenagem tem hora marcada para as 22h30 no Polo VI da Universidade de Beira Interior.