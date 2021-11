Organizador do voo considerado culpado pela morte de Emiliano Sala após avião onde seguia se ter despenhado

Henderson assumiu que organizou a viagem entre França e o Reino Unido sem as devidas autorizações necessárias.

O organizador do voo onde morreu o jogador Emiliano Sala foi esta quinta-feira considerado culpado da morte do atleta.O tribunal de Cardiff, no País de Gales, considerou Henderson culpado da maioria das acusações, depois do próprio piloto, de 66 anos, ter assumido que organizou a viagem entre França e o Reino Unido sem as devidas autorizações necessárias, além de ter ignorado as más condições meteorológicas.Emiliano Sala e o piloto David Ibbotson perderam a vida depois de o avião onde seguiam se ter despenhado no Canal da Mancha em janeiro de 2019. O corpo de Sala foi recuperado duas semanas depois, enquanto os restos mortais de David Ibbotson nunca foram encontrados.O jogador de futebol encontrava-se a viajar entre Cardiff (País de Gales) e Nantes (França), uma vez que estava envolvido numa transferência para o clube do País de Gales. O avançado argentino, que alinhava pelo Nantes, iria assinar pelo Cardiff City, que na altura disputava a Premier League, acabando por delegar a função de pilotar a aeronave a um amigo, David Ibbotson.De acordo com o tribunal, Ibbotson não possuía licença de piloto comercial e a licença para pilotar o avião em causa havia já expirado.Henderson deverá conhecer a sentença a 12 de novembro.