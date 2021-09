Organizadora de casamento diz que viu mãe de noivo tentar envenenar a noiva durante o evento

Callie decidiu partilhar o momento insólito na rede social TikTok.

Os organizadores de casamentos certamente têm muitas histórias para partilhar. Que o diga Callie, uma mulher que partilhou na sua rede social TikTok que durante uma boda, a mãe do noivo tentou envenenar a noiva.



A mulher conta a história com detalhe, começando por explicar que estava a verificar se tudo corria bem quando uma entrega aleatória de uma pastelaria chega antes do copo de água começar.

A mãe do noivo informou Callie que tinha encomendado os cupcakes porque queria ter a certeza de que os convidados tinham diversas escolhas quando fosse altura da sobremesa.



Sem pensar muito no assunto, a organizadora do casamento decidiu enviar os bolos para as mesas dos convidados. Foi aí que a mãe do noivo decidiu oferecer um cupcake de coco à noiva, que era alérgica ao alimento.



Por sorte, o noivo reparou e não deixou a esposa comer o bolo. Callie refere que "durante 15 segundos ninguém na sala se mexeu. A noiva estava horrorizada e assustada. O noivo atirou o cupcake e passou-se completamente com a sua mãe".









Depois de colocar um vídeo a contar esta história insólita no seu TikTok, a mulher já obteve mais de 960 mil visualizações e 185 mil comentários.