"Os centros comerciais podem voltar a abrir": Alfredo Leite relata alívio gradual na capital ucraniana

Apesar do receio notável da população, "as pessoas vão-se sentando" em esplanadas de cafés.

O enviado especial da CMTV à Ucrânia, Alfredo Leite, relatou que, com a saída das tropas russas de Kiev, e com parte do esfrorço deslocado para as cidades dos arredores para a remoção de escombros, "a cidade começa a voltar à normalidade".