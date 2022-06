Os jogadores pedidos por Schmidt a Rui Costa

Treinador alemão já trabalha no Seixal para a nova temporada do Benfica.

Roger Schmidt já trabalha no Seixal para a nova temporada, mas há algumas semanas entregou a Rui Costa uma lista de jogadores com os quais gostava de contar em 2022/2023.Dos nomes sugeridos pelo alemão, informação a que oteve acesso, dois já foram contratados: Alexander Bah e Enzo Fernández.Para a nova temporada, ainda não existem mexidas na baliza, mas Schmidt colocou na lista dois nomes: os alemães Stefan Ortega e Bernd Leno.Veja todos os detalhes no Correio da Manhã