Os novos dados da imprensa inglesa sobre Ronaldo

O jornal The Athletic avança esta segunda-feira que Ten Hag mudou de ideias e está agora disposto a deixar Cristiano Ronaldo sair do Manchester United.O treinador holandês não está impressionado com o regresso do internacional português à equipa, depois de ter falhado toda a pré-temporada devido a problemas familiares.Para além disso, e sempre segundo a mesma fonte, Cristiano Ronaldo tem manifestado o seu descontentamento nos treinos "abanando os braços e tentando protestar contra a filosofia de pressão alta implementada por Ten Hag". De resto, o avançado já terá sido "visto na cantina a almoçar sozinho em diversas ocasiões".CR7, recorde-se, tem vínculo com o Manchester United até final da presente temporada e no início da pré-época chegou mesmo a pedir a saída, de forma a continuar a jogar na Liga dos Campeões. Na altura os responsáveis do clube não se mostraram dispostos a aceitar tal pedido, mas agora parece que estarão dispostos a mudar a postura.