"Os partidos sem perspetiva de governar prometem tudo": Pedro Nuno Santos na CMTV

Líder socialista apresentou objetivos principais do partido. Veja a entrevista na íntegra.

O secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, disse esta quarta-feiraque "os partidos sem perspetiva de governar prometem tudo", mas que entre as opções o PS é o partido mais capaz de trazer resultados para o País. Em entrevista à, o líder partidário garantiu estar a trabalhar para a criação de um Governo estável e tocou em temas como os protestos dos polícias, a crise na habitação e o futuro do Serviço Nacional de Saúde (SNS).Sobre as reivindicações das forças de segurança, que nas últimas semanas têm protagonizado inúmeros protestos, Pedro Nuno Santos garantiu que se está a procurar uma solução e que após as eleições o Governo chegará a uma "decisão justa".No que toca à crise na habitação, o socialista considerou que as "rendas não devem subir mais do que 2%" a não ser que tenha havido evolução salarial acima de 2%.Quando confrontado sobre a situação no SNS, com elevados tempos de espera e queixas relativas à organização, Pedro Nuno Santos explicou que está a ser feita uma reforma nos cuidados de saúde primários. Destaca que esta mesma reforma vai trazer autonomia aos hospitais públicos, o que consequentemente se traduziria em melhores serviços.Pedro Nuno Santos afirmou ainda que não se deve considerar que os problemas que se verificam nos hospitais públicos não se verificam nos privados."O SNS precisa de recrutar e reter médicos, o que é o grande desafio. Estamos disponíveis para continuar a trabalhar com os médicos e enfermeiros para que se sintam motivados para continuar a trabalhar com o SNS", afirmou.O secretário-geral do PS reforçou ainda que o partido não se vai esquecer dos pensionistas e que trará medidas que continuem a proteger "quem trabalhou toda a vida para Portugal".Acerca da oposição, o secretário-geral do PS deixou algumas críticas, tendo destacado que "seria péssimo" se esta fosse liderada pelo Chega.Pedro Nuno Santos é o terceiro convidado das entrevistas aos líderes partidários nano âmbito das próximas eleições legislativas marcadas para 10 de março. As entrevistas individuais são conduzidas pelo jornalista Pedro Mourinho e têm lugar durante o ‘Grande Jornal da Noite’.