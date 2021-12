Os sete pecados capitais de Jorge Jesus que o levaram à demissão no Benfica

Treinador conta com três títulos de campeão português, uma Taça Libertadores com os brasileiros do Flamengo e uma plêiade de polémicas no currículo.

Bastaram 31 segundos, tempo suficiente para o primeiro golo de três, para selar o destino do Benfica 2021/22 na Taça da Portugal. A derrota dos encarnados no Estádio do Dragão, com a consequente eliminação da prova-rainha do futebol nacional, que qualquer clube grande tem de querer ganhar, colocou Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, 67 anos, três títulos de campeão português, uma Taça Libertadores com os brasileiros do Flamengo e uma plêiade de polémicas no currículo, com um pé fora do clube da Luz.