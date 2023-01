Óscares nomeiam obra portuguesa pela primeira vez

"Estou muito orgulhoso, aconteça o que acontecer", referiu o cineasta.

Bastaram 14 minutos de uma animação, assente na relação de pai e filho que ganham a vida a vender gelo, para Portugal conseguir, pela primeira vez, ter uma obra indicada para um Óscar. 'Ice Merchants', do realizador natural do Porto João Gonzalez, está nomeada para a estatueta dourada de Melhor Curta-Metragem de Animação, depois de vencer vários prémios em festivais e já ter sido vista por mais de dez mil espectadores.