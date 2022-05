Padre de Viseu explica esta quarta-feira em tribunal as mensagens sexuais enviadas a menor

Arranca esta quarta-feira o debate instrutório do caso do padre Luís Miguel Costa, acusado pelo Ministério Público de um crime de coação sexual agravado de forma tentada e um crime de aliciamento de menores para fins sexuais durante um convívio, em 27 de março do ano passado, numa adega, em São João de Lourosa, Viseu. O padre vai prestar declarações e contar a sua versão dos factos na tentativa de evitar que o caso siga para julgamento, o que não deverá acontecer.Leia a notícia completa no Correio da Manhã