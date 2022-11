Padre exorcista suspeito de burlar fiéis idosos do Fundão

Idosas sentem-se enganadas, dizem pagar missas, azeite e velas para realizar desejos que não se concretizam.

César de Jesus ou César de Barata. É conhecido pelo primeiro, mas o seu nome é o segundo. Foi aluno do seminário no Fundão, há oito anos foi acusado de se fazer passar por padre católico. Desde aí criou a sua própria igreja. Tem hoje 32 anos e é um misto de tudo e mais alguma coisa: é o vigário da Igreja Católica Ortodoxa Hispânica e é dono de um vasto património.

"Fui enganada. Disse-me que ia fazer com que o meu marido voltasse para casa. Pediu-me para mandar rezar dez missas, comprar 15 velas e levar dois garrafões de azeite. Não tinha tanto dinheiro, mas mesmo assim dei-lhe o que tinha. A minha amiga comprou o meu azeite e o meu marido nunca voltou", garante uma paroquiana do Fundão, com cerca de 70 anos, que não esconde a revolta por ter sido enganada pelo padre.





