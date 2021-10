Padre faz ‘Dança do Pinguim’ com crianças no fim da missa na igreja de Benfica

Momento de boa disposição na abertura da catequese na Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica.

Este domingo assinalou-se a abertura da catequese para as crianças da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, em Lisboa, e o momento foi assinalado com uma dança ‘especial’ que deu que falar nas redes sociais.

No final da missa de domingo, as crianças fizeram a famosa ‘Dança do Pinguim’, que se popularizou nas redes sociais, e contaram com o pároco da Igreja de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, o padre Nuno Fernandes, a liderar a coreografia.

O momento foi partilhado nas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica e depressa se tornou viral, com vários paroquianos a elogiar a forma de receber as crianças na Igreja.