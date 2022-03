Padre morre em incêndio que deflagrou na própria casa em Montalegre

População tocou o sino e tentou combater fogo.

Manuel Flores tinha 86 anos e esteve mais de 50 ao serviço da Igreja como padre. Esta terça-feira foi encontrado morto após um incêndio em casa, alegadamente com origem num aquecedor que tinha junto de si, na sala de estar da casa, na Rua do Vidoeiro, em Pedrário, Montalegre.

Foi uma cunhada que se apercebeu do fumo na casa e pediu ajuda. "Todos os dias de manhã eu ia ver como ele estava, quando cheguei esta terça-feira, já quase não consegui entrar em casa, tal era a quantidade de fumo. Ainda consegui abrir uma janela e pedi ajuda ao meu filho, que chamou logo os bombeiros. Tocámos o sino na aldeia e juntou-se muito povo com baldes de água. Pensámos que ele estivesse no andar de cima, mas estava no de baixo, onde o fogo deflagrou", refere Maria Pelho. A familiar lembra que o padre "ainda fazia as suas coisas" e que esteve com ele na tarde de segunda-feira. "Estava tudo bem. Não merecia morrer assim", lamenta a cunhada.

O alerta para o incêndio foi dado pelas 9h33 . No local estiveram os Bombeiros de Montalegre, que nada conseguiram fazer para salvar o homem. A GNR também esteve na casa, mas a investigação está a cargo da Polícia Judiciária de Vila Real.