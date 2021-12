Padre protege predador sexual que atacou menina de 14 anos numa paróquia de Felgueiras

Homem, casado e com dois filhos - um ainda menor -, foi condenado a dois anos e oito meses de pena suspensa por coação.

Uma menina de 14 anos foi aliciada para sexo, beijada e apalpada pelo responsável dos acólitos de uma paróquia do concelho de Felgueiras, que lhe pedira que enviasse fotografias sem roupa, em 2018. O homem, casado e com dois filhos - um ainda menor -, foi condenado a dois anos e oito meses de pena suspensa por coação, importunação sexual e pornografia de menores na forma tentada. O pároco, Abílio Barbosa, foi informado do caso pelos pais da adolescente, após formalizarem a queixa às autoridades, em 2019.





