Padre que enviou mensagens e vídeos sexuais a alunos de colégio católico ilibado

Primeira denúncia contra sacerdote ocorreu há seis meses.

O patriarcado de Lisboa anunciou, esta terça-feira, que o Ministério Público (MP) arquivou o inquérito crime contra o padre suspeito de ter enviado mensagens de cariz sexual para alunos do 12º ano do colégio S.Tomás, em Lisboa, onde era capelão, via Whatsapp.O patriarcado, liderado por D. Manuel Clemente, aguarda "instrução do Dicastério" no processo canónico que tem ocorrido de forma paralela, segundo informação divulgada pela imprensa nacional. primeira denúncia contra o padre em causa, Duarte Empis Andrade e Sousa, de 36 anos, ocorreu há seis meses e foi feita pela mãe de um aluno . Na altura, as mensagens foram entregues ao patriarcado e ao MP. O sacerdote acabou por ser suspenso de funções no colégio e na paróquia do Alto do Lumiar.O padre assumiu, perante as autoridades, que utilizou linguagem imprópria, alegando estar mal "psicologicamente", de acordo com a informação citada pela imprensa nacional.Quando o caso se tornou público, em junho deste ano, o colégio S.Tomás manifestou-se, dizendo estar disposto a colaborar no que fosse necessário. Contudo, o padre acabou por ser ilibado pela Justiça. O arquivamento do caso poderá originar contestações por parte das vítimas.Foi o patriarcado de Lisboa, liderado por D. Manuel Clemente, que anunciou o arquivamento do caso. Em Massamá, um episódio semelhante relativo a outro padre foi encerrado sem ter sido feita acusação pela Igreja, segundo a imprensa nacional.