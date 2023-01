Pai acaba detido após ser apanhado a ensinar filha a guiar o carro em plena via pública

Jovem, de 19 anos, foi detida pelo crime de condução sem habilitação legal.

Um comerciante de 60 anos foi detido pela PSP por estar a ensinar a filha, de 19, a conduzir um carro em plena via pública, em Vila Nova de Gaia.



Também a jovem, que é estudante, foi detida pelo crime de condução sem habilitação legal. Pai e filha foram intercetados na Rua Seca do Bacalhau, durante uma operação de fiscalização. O homem é o dono do automóvel.