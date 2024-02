PJ deteve o homicida.

Foi em agonia, e a sangrar da barriga e do pescoço, que Artur Sousa procurou a ajuda do pai. Vítima de duas facadas desferidas por um agressor, o homem de 36 anos ainda gritou “Pai, ajuda-me! Vou morrer”, antes de cair, sem sentidos, junto ao progenitor. Veio a falecer já no hospital.





O crime ocorreu pelas 02h30 deste domingo, durante o arraial das festas religiosas de São Brás, em Campanário, no concelho madeirense da Ribeira Brava. Um comerciante que tinha uma barraca de comes e bebes aberta durante o arraial disse aoter visto Artur Sousa, a vítima, a fugir do agressor. Após discussão, o homem de 36 anos foi esfaqueado na barriga e no pescoço. “Ele correu à procura do pai. O pai quando o viu virou-se para a mulher e disse: ‘mataram o nosso filho’”, descreveu o comerciante.

Fonte dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava disse ao CM que Artur Sousa ainda saiu vivo do local e veio a falecer no Hospital do Funchal. A Polícia Judiciária do Funchal assumiu a investigação e deteve o homicida à tarde. Será agora presente a tribunal para medidas de coação.