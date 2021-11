Pai ameaça sequestrar a filha menor caso companheira não reatasse relação

Um homem, de 29 anos, foi detido pela GNR, em Leiria, após agredir a ex-companheira e ameaçar que desaparecia com a filha de ambos, caso a vítima não aceitasse reatar a relação.





A mulher apresentou queixa às autoridades, cujas diligências culminaram na detenção do suspeito.

O homem, sem antecedentes criminais, foi presente a um juiz de instrução, terça-feira, no Tribunal de Leiria, que lhe decretou apresentações semanais e a proibição de contactos com a vítima, exceto para tratar de assuntos relacionados com a filha.