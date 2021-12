Pai confronta abusador da filha e acaba espancado

A menina de 13 anos regressava a casa a pé, após ter estado com uma tia, em Vila Franca de Xira, quando um homem de 23 anos lhe puxou o cabelo, colocou as mãos nos seios e nádegas e ameaçou: “Vou-te trancar numa barraquinha para te abrir o furo.” A criança fugiu porque um amigo interveio - ele levou por isso uma cabeçada - e alertou o pai. O homem foi confrontar o abusador e acabou espancado por este e dois amigos, de 16 e 20 anos.Leia toda a história no Correio da Manhã