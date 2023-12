Pai da grávida desaparecida na Murtosa revela que PJ vai iniciar buscas em zona onde vai ser construído hipermercado

Alfredo Silva afirma que a família não vai realizar mais buscas privadas.

O pai de Mónica Silva, a mulher desaparecida há mais de dois meses na Murtosa, revelou aoque a Polícia Judiciária vai arrancar para o terreno nos próximos dias. Segundo Alfredo Silva, os inspetores devem dirigir-se, a qualquer momento, ao hipermercado que está a nascer na Murtosa.O pai da mulher de 33 anos não esconde a revolta e a angústia de não saber do paradeiro da filha há mais de dois meses e revelou que a família não vai realizar mais buscas privadas, já que confia "que a Polícia Judiciária não vai desistir de encontrar o corpo da mulher".Mónica Silva foi vista pela última vez a 3 de outubro. Disse ao filho mais novo que ia ao café e que demoraria apenas dez minutos a regressar a casa, mas nunca mais foi vista. Fernando Valente, o principal suspeito do crime, está em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Aveiro.