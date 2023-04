Pai de criança morta em ataque a creche no Brasil revela último momento com o filho

Pai perdoou o suspeito e prometeu "honrar a morte" do filho.

O pai de uma criança de cinco anos, que morreu no ataque a uma creche no Brasil , esta quarta-feira, relatou os últimos momentos que conviveu com o filho."Hoje chegou à creche a imitar um coelhinho. Agradeço a Deus todos os momentos que vivi com o meu filho. Vou honrar a morte do meu filho todos os dias", desabafou o pai. O ataque a uma creche em Blumenau vitimou outras três crianças.O pai também aproveitou para dizer que perdoava o assassino, um homem de 25 anos. "Algumas pessoas estão a desejar muito mal à pessoa que atacou os nossos filhos. Como Cristão, não o posso permitir. Eu perdoo a vida dessa pessoa", acrescentou.O suspeito entrou na creche com um machado. Depois da morte das quatro crianças, menores de sete anos, o homem fugiu, antes de se entregar às autoridades.