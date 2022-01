Pai detido por violar filha em Setúbal

Crimes começaram em junho de 2020, quando o suspeito aproveitou as ausências da mãe da criança, para forçar a vítima a manter relações sexuais.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 40 anos, em Setúbal, por suspeitas de crimes de abuso sexual da própria filha, uma criança, atualmente, com 11 anos.



Os crimes começaram em junho de 2020, quando o suspeito aproveitou as ausências da mãe da criança, em diversas ocasiões, para forçar a vítima a manter relações sexuais com ele, nos momentos em que ambos se encontravam sozinhos em casa.

"O arguido ameaçava e agredia a vítima com chapadas para a obrigar aos atos sexuais", explica a PJ em comunicado.

O homem ficou em prisão preventiva depois de ser presente a primeiro interrogatório.