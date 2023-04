Pai e filha de sete anos morrem afogados no Meco

Corpos foram encontrados pelo helicóptero da Força Aérea.

As autoridades já recuperaram os corpos de António e Francisca Cerqueira, pai e filha que foram, esta quinta-feira à tarde, arrastados pelo mar na praia da Foz, no Meco, concelho de Sesimbra, apurou o CM. A menina tinha sete anos e o pai cerca de 40.



De acordo com um comunicado da Autoridade Marítima, o alerta para duas pessoas em dificuldades na água naquela praia foi dado às 17h23. Quando os meios de socorro chegaram ao local, depararam-se com António e Francisca adulto deitados de barriga para baixo na zona de rebentação, junto a uma rocha.



Dada a dificuldade de acesso na zona onde os corpos se encontravam, foi ativado um helicóptero da Força Aérea Portuguesa para proceder à recolha.



"As vítimas foram retiradas da água, tendo o óbito sido posteriormente declarado pelo médico do INEM", pode ler-se no comunicado da Autoridade Marítima.



Nas buscas estiveram ainda mobilizados o Instituto de Socorros a Náufragos (estação salva-vidas de Sesimbra), a Polícia Marítima, os bombeiros de Sesimbra.



Os corpos foram transportados para a Medicina Legal de Setúbal.





