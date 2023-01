Pai recém-viúvo salva filha bebé de prédio em chamas no Montijo

Luis Filipe Sousa, de 26 anos, perdeu a mulher, há dois meses, vítima de um ataque cardíaco. Tem quatro filhos menores a seu cuidado.

Nem polícia nem bombeiros conseguiram parar Luís, o jovem pai que subiu as escadas dos bombeiros e salvou a filha, de dois anos, de um prédio em chamas, na noite de sexta-feira, no Montijo.Luís, cujo ato heroico foi gravado em vídeo, disse este sábado ao: "Não sou herói. Fiz o que qualquer pai faria." Foram dois minutos de verdadeiro terror para arrancar a bebé das garras do fogo. A menina está hospitalizada com ferimentos ligeiros e deverá ter alta amanhã.