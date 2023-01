Pai suspeito de matar filho participa no funeral

João Pedro Gomes, de 38 anos, foi, esta quinta-feira, a sepultar no cemitério de Silvã de Baixo, em Sátão. No último adeus esteve presente o pai que, por agora, é o principal suspeito de ter matado o filho com uma sachola.A investigação da PJ continua mas, para já, não foi realizada qualquer detenção. A relação entre pai e filho era marcada por vários conflitos, sobretudo quando ambos ingeriam bebidas alcoólicas.

Na manhã de terça-feira, João foi encontrado caído no pátio da casa com um golpe profundo na cabeça.